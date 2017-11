Atriz de 'Stranger Things' diz que não queria fazer cena de beijo na série

Atenção, a reportagem abaixo contém spoilers da segunda temporada de Stranger Things.

No último episódio da segunda temporada de Stranger Things, Max (Sadie Sink) e Lucas (Caleb McLaughilin) se beijam durante o baile de inverno da escola Hawkins. Entretanto, o beijo não estava no roteiro e pegou Sadie de surpresa.

No Universo Stranger Things, especial que mostra bastidores da série, os irmãos Matt Duffer e Ross Duffer, criadores de Stranger Things, discutem sobre a cena com os atores Sadie e Caleb.

A atriz diz que o beijo não estava no roteiro, e Ross imediatamente se defende, dizendo que "é tudo culpa dela". Ela explica que não é culpa dela. "Eu cheguei lá, o primeiro dia de filmagem do Snowball, e vi as decorações e todas as coisas. Um de vocês, acho que foi o Ross, disse: 'Ei, Sadie, você está pronta para o beijo?' e eu disse: 'O quê? Não! Não tem nada disso no roteiro... isso não está acontecendo'", falou.

Sadie conta que ficou muito estressada com a situação. "Eu fiquei pensando, meu Deus, espera, eu vou ter que fazer isso... isso vai acontecer, isso não... e não aconteceu naquele dia, mas sim no segundo dia de filmagem do Snowball", continuou.

Então Ross se justificou. "Você reagiu de forma tão irritada. Eu estava apenas brincando, mas você pirou com isso e então eu pensei, bem, agora eu tenho que dizer para ela fazer essa cena", falou o diretor. Então a atriz disse: "E por isso é minha culpa?", e Ross diz que sim: "É por isso que eu estou falando que é culpa sua".

Nas redes sociais, porém, a atitude dos irmãos Duffer foi muito criticada.