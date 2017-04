Atriz de 'Pequena Miss Sunshine' revela ter sofrido abuso sexual

Em seu perfil no Instagram, a atriz Abigail Breslin, que ficou conhecida ainda criança pelo filme "Pequena Miss Sunshine", compartilhou na terça-feira, 11, um grande trauma em sua vida, o fato de ter sido abusada sexualmente. Na publicação, uma imagem trazia um texto sobre abuso: "Consentimento II. Você não é obrigado a fazer sexo com alguém com quem esteja se relacionando. Namorar não é dar consentimento. Casar não é dar consentimento". Na legenda, a atriz revelou também que "conhecia o agressor". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

