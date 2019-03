Atriz de 'Bebê a Bordo', Márcia Real morre aos 88 anos

ECONOMIA Twitter recebe 76 mil publicações com #EuApoioNovaPrevidencia na última semana

ESPORTE Com dores, Nadal vence Khachanov e encara Federer na semifinal em Indian Wells

Enquete

Recentemente a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó foi demitida de seu cargo por posicionamentos "incompatíveis com o governo", entre eles a legalização do aborto. Você é a favor da legalização do aborto?

Sim Não Votar Resultados