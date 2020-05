Atriz campo-grandense Aracy Balabanian é internada em CTI de hospital do Rio

Aracy Balabanian é internada com insuficiência respiratória - (Foto:Divulgação)

A atriz Aracy Balabanian, de 80 anos, está internada no CTI (Centro de Terarpia Intensiva) da clínica São José, na Zona Sul do Rio. Ela deu entrada na unidade na noite da última segunda-feira com uma crise de insuficiência respiratória.

A atriz se submeteu a um exame para saber se estaria com Covid-19, e o resultado deu negativo. O estado de saúde dela é delicado e inspira cuidados. Aracy passará por novos exames, e ainda não há previsão de alta para ela.

Carreira

Com quase 60 anos de carreira televisiva, a diva das artes, coleciona mais de 56 trabalhos, sendo reconhecida em projetos de sucesso como o folhetim Rainha da Sucata, de 1990, interpretando uma mãe coruja, dona Armênia, e no seriado cômico Sai de Baixo, em que viveu a personagem Cassandra, no ano de 1996 a 2002, entre inúmeros trabalhos.Sua última participação na TV Globo foi no especial Juntos a Magia Acontece, em 2019.