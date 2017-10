Atriz acusa Ben Affleck de assédio durante entrevista

A atriz Hilarie Burton revelou que foi assediada por Ben Affleck, de 45 anos, durante o programa Total Request Live (TRL), da MTV americana, em 2003. A manifestação de Burton, hoje aos 35, ocorreu horas após o ator condenar, por meio de seu perfil no Twitter, os atos do produtor de cinema Harvey Weinstein, acusado por atrizes de cometer assédio sexual e estupro.

Depois de Affleck tuitar foto de texto em que se dizia "triste" e "com raiva" pelo fato de "o homem com quem trabalhava ter usado sua posição de poder para intimidar, assediar sexualmente e manipular mulheres ao longo das décadas", usuários da rede social recordaram que ele fizera o mesmo com Burton na televisão.

Em resposta a uma usuária que disse que ninguém se lembrava do assunto, Burton tuitou: "Eu não esqueci". "Sinto muito que aconteceu com você", replicou a usuária. "Sério, obrigado por isso. Eu era uma criança", escreveu Burton, que tinha 21 anos à época. Logo depois, ela postou o vídeo que mostra Affleck apertando um de seus seios.

"Ele passa os braços por trás de mim e agarra meu seio esquerdo", diz Burton no vídeo do TRL, inconformada. Logo depois da revelação de Burton, Affleck se pronunciou no Twitter. "Eu agi de maneira inapropriada com a srta. Burton e peço sinceras desculpas", escreveu ele.

