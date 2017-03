Atores de 'The O.C.' se reencontram em gravação da série 'Nashville'

O último episódio da série "The O.C." foi ao ar nos Estados Unidos há 10 anos, mas parece que os fãs do seriado jamais vão superar o término da trama. Por isso, a internet ficou bastante nostálgica quando Rachel Bison, que deu vida para Summer Roberts, postou em seu Instagram nesta segunda-feira, 13, uma foto que registra o seu encontro com Chris Carmack, o Luke Ward do enredo dos anos 2000.

Os dois atores se reencontram nas gravações da série "Nashville", que conta a história de duas estrelas da música country, uma em ascensão e outra em declínio.

"Bem-vinda à Nashville, v@#!*! E é assim que fazemos em Tennessee", escreveu Rachel na rede social.

O personagem de Chris, Luke Ward que teve um relacionamento com Marissa Cooper, tinha uma fala semelhante no drama juvenil: "Bem-vinda ao O.C., v@#!*! E é assim que fazemos em Orange County".

