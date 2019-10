Atores brasileiros investem em seriados internacionais

A participação de brasileiros em séries internacionais não é exatamente nova - em 2006, Rodrigo Santoro já estava no elenco de uma das maiores produções da época, Lost. Nos últimos anos, no entanto, o número de atores escalados em produções estrangeiras tem aumentado.

Mais que isso, os brasileiros estão assumindo papéis importantes. Como protagonistas ou personagens centrais para as tramas, Rodrigo Santoro, Alice Braga, Wagner Moura e Marco Pigossi são alguns exemplos.

Se, em Lost, Santoro teve uma participação relativamente apagada - no papel do brasileiro Paulo, que apareceu em poucos episódios e terminou morto depois de picado por uma aranha-medusa -, em Westworld (HBO) ele ganha mais destaque. Na pele de Hector Escaton, o bandido mais procurado e temido do parque que dá nome à série, Santoro aparece em quase todos os episódios e conduz um personagem profundamente ligado à trama principal da ficção científica.

Alice Braga também tem uma sólida carreira internacional. Em 2007, interpretou Anna em Eu Sou a Lenda, com Will Smith, e atuou também nos filmes Repo Men, Predadores, Elysium, Cinturão Vermelho e A Cabana.

Agora, Braga assume o papel de Teresa Mendonza, protagonista da série americana Queen of The South. No thriller criminal, Teresa é uma mulher mexicana que nasceu pobre, vê o namorado traficante ser assassinado e se refugia nos Estados Unidos, onde assume a liderança de um poderoso cartel de drogas.

Em 2015, Wagner Moura estrelou em uma das maiores produções da Netflix, Narcos, como o narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Ficcional, mas baseada em fatos, a série retoma a história do Cartel de Medellín, que infiltrou cocaína nos Estados Unidos e na Europa. Embora a série continue, Wagner não faz parte da produção desde a segunda temporada, quando seu personagem foi executado por um policial.

Em 2018, o ator Marco Pigossi decidiu não assinar mais contratos de longo prazo com a Globo. Logo depois, passou a integrar o elenco da série australiana Tidelands, da Netflix. Na história, Charlotte Best, uma ex-presidiária, volta para a vila onde nasceu e investiga a morte de um pescador. Pigossi interpretou Dylan Seager, braço direito de Adrielle (Elsa Pataky), líder de um bando bastante violento.

Durante a exibição da última temporada de Game of Thrones, da HBO, a aparição do personagem Robin Arryn, agora crescido, gerou fortes reações na internet. O intérprete, Lino Facioli, esteve na série desde o seu início, em 2011, e é de Ribeirão Preto. Outro nome que começa a despontar é o de Henry Zaga, o Brad da série adolescente 13 Reasons Why, da Netflix.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.