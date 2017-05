Ator Marcos Tumura falece em SP

Na madrugada desta quinta-feira, 18, o ator Marcos Tumurra morreu em São Paulo, segundo informações em seu conta no Facebook. De acordo com amigos, ele passou mal após uma partida de vôlei e foi levado para o Hospital 9 de Julho mas não resistiu.

Em cartaz no musical Forever Young, Tumurra participou de 'O Fantasma da Ópera', 'Miss Saigon', 'Crazy For You' e 'cabaret'.

A atriz Claudia Raia, que esteve no palco com o ator em diversos musicais, lamentou a morte do colega em suas redes sociais. "Hoje o Brasil acordou mais cinza e triste, perdemos nosso amado, meu irmão , companheiro na vida e na arte Marcus Tumura, estamos sem ar, devastados."

O velório é no Cemitério do Araçá e a cerimônia de cremação às 21h.

