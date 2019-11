Ator é preso por protestar contra maus-tratos em testes com cachorros

James Cromwell foi preso após protestar pelo fechamento de um laboratório universitário que realiza experimentos em cachorros no Texas, EUA. O protesto, que resultou na prisão do ator, de 79 anos, foi organizado pela Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (Peta) e ocorreu na última quinta-feira, 31, durante a reunião do conselho administrativo da Texas A&M University.

Cromwell, que atuou em Jurassic World: Reino Ameaçado e Babe - O Porquinho Atrapalhado, assinou um abaixo-assinado organizado pela Peta solicitando o fechamento de um laboratório onde, segundo a organização, estaria ocorrendo maus-tratos com cachorros, usados em um experimento sobre distrofia muscular canina. Além dele, o cantor Paul McCartney e os atores Casey Affleck e Lily Tomlin estão entre os apoiadores.

Essa não é a primeira vez que o ator é preso por protestos envolvendo a defesa dos direitos dos animais e a causa ambiental. Em 2017, o ator foi condenado a uma semana de prisão depois de se recusar a pagar uma multa relacionada a um protesto ambiental em Wawayanda, estado de Nova York.

Em 2013, Cromwell participou de outra manifestação da Peta, dessa vez contra o tratamento de gatos em um laboratório da Universidade de Wisconsin. Já em 2017, foi detido depois de protestar no SeaWorld contra o tratamento dado aos animais do parque. Nos dois últimos casos, Cromwell foi liberado após o pagamento de fiança.

"Eu estou chocado com a falta de compaixão dos conselheiros", disse Cromwell enquanto estava sendo retirado da reunião do conselho administrativo da Texas A&M University. "Façam a coisa certa. Libertem esses cachorros. Enviem eles para lares adotivos, que cuidarão deles. Fechem esse laboratório. Fechem o laboratório!"

Cromwell já foi indicado ao Oscar, como ator coadjuvante no filme Babe - O Porquinho Atrapalhado, e a quatro prêmios Emmy; ganhando um em 2012 pelo seu papel em American Horror Story: Asylum.

Assista ao vídeo do momento da prisão:

Clique aqui