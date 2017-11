Ator de 'Stranger Things' pede que fãs parem com assédio

Depois de ter sido assediado por fãs, pessoalmente e nas redes sociais, o ator Finn Wolfhard, que interpreta Mike em Stranger Things, usou o Twitter para falar sobre respeitar os limites pessoais.

"Ei, pessoal! Eu não quero excluir ninguém dessa legião de fãs, mas se você for um de verdade, você não vai assediar meus amigos ou colegas de trabalho.", escreveu o ator.

No começo da semana, fãs da série criticaram o elenco mirim por não terem conseguido tirar uma foto com o ator, que não parou para cumprimentá-los no caminho até o hotel. Um vídeo do momento circulou pelas redes sociais, e as atrizes Sophie Turner e Shannon Purser saíram em defesa dele.

"Por que ainda tenho de tuitar isso, eu não sei. Qualquer pessoa que se diz 'fã' e vai atrás de alguém por atuar e fazer o seu trabalho é ridículo. Pense antes de escrever", completou o ator.

Embora a mensagem possa se referir ao assédio no geral, todos estavam cientes do vídeo que circulou pelas redes e foi publicado por um adulto. Esse foi o ponto levantado por Shannon, uma vez que Wolfhard tem 14 anos.

"Ok, não. Nenhum ator é obrigado a parar para ninguém. Finn é um ser humano incrivelmente gentil. Mas ele é humano e precisa de um tempo também", começou a escrever a atriz no Twitter.

"Eu experimentei isso em uma escala menor, obviamente, mas tive pessoas me esperando em hotéis, no portão do aeroporto, etc. E eu sou adulta. Não consigo imaginar ser inundada por toda essa atenção nessa idade. É intimidador", completou.