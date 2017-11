Ator de 'Stranger Things' faz cover de Pearl Jam

Parece que Gaten Matarazzo, que interpreta o personagem Dustin em Stranger Things, também está trilhando o caminho da música. O ator de apenas 15 anos mostrou ao mundo na última quarta-feira, 29, sua nova banda, que se chama Work In Progress.

Com Dustin nos vocais, o grupo é formado por seis jovens. Em um dos vídeos publicados no Instagram, a estrela de Stranger Things canta Porch, do Pearl Jam. Após a performance, a banda, inclusive, passou a seguir o astro mirim na rede social.