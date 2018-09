Ator da série 'Riverdale' sofre acidente de carro nos Estados Unidos

O ator Hart Denton, que interpreta o personagem Chic Cooper na série Riverdale, sofreu um acidente de carro no último fim de semana.

No Instagram, o ator publicou um relato do susto: "Essa noite eu estava sentado no banco de trás do Uber, paramos no trânsito da 101 rodovia dos Estados Unidos, quando esse carro bateu em nós. Eu nunca estive em um acidente de carro antes. Imediatamente a vida fica diferente. Dê um abraço bem forte e um grande beijo em alguém. Consciência é preciosa."

Denton não revelou se houve algum ferimento no acidente.