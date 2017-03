Ator da Disney aparece como Jeffrey Dahmer em filme sobre o serial killer

Um astro da Disney está indo para longe dos personagens e das histórias infanto-juvenis que o fizeram alcançar a fama. Ross Lynch, conhecido pelas produções Teen Beach Movie e Austin & Ally, ambas do Disney Channel, viverá nos cinemas um dos mais famosos serial killers de todos os tempos, Jeffrey Dahmer.

A primeira foto de Lynch como o assassino no filme My Friend Dahmer foi divulgada nesta quinta-feira, 2, pela revista Entertainment Weekly.

O longa é escrito e dirigido por Marc Meyers (Infiel) com base na graphic novel de Derf Backderf, que foi amigo de Dahmer no ensino médio.

Ao longo da vida, o serial killer foi acusado pela morte de 17 pessoas, entre 1978 e 1991. O número de pessoas mortas por ele, no entanto, pode ter sido muito maior. Os crimes de Dahmer incluíam estupro, necrofilia e canibalismo.

O filme, que chegou a ter gravações na casa real onde Jeffrey cresceu, será focado em sua juventude. "É a história anterior à história com a qual estamos familiares", contou o diretor à Entertainment Weekly. "O livro é um olhar assustador, triste e verdadeiro sobre os anos de ensino médio de Dahmer, em Akron, no estado de Ohio, no meio dos anos 1970."

À publicação, Meyers contou que chegou a fazer teste com 80 jovens atores até encontrar Ross Lynch. "Eu senti que ele consegue tanto ser versátil como ator e parecer com Dahmer."

Meyers revelou ainda que Derf Backderf chegou a visitar o set de filmagens e se assustou com a semelhança entre Lynch e Dahmer. "O autor do livro pediu para ele: se você quiser falar comigo, por favor tire os óculos, porque está me assustando bastante'", lembra o cineasta.

