Ator Brian Tarantina, da série 'The Marvelous Mrs. Maisel', morre aos 60

Brian tarantina foi encontrado morto em sua casa - (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Brian Tarantina, ator cujo trabalho mais recente foi na série The Marvelous Mrs. Maisel, morreu em sua casa em Manhattan. Ele tinha 60 anos. O Departamento de Polícia de Nova York disse que atendeu a um chamado no apartamento da West 51st Street um pouco antes de 1h de sábado, 2. Eles encontraram Brian Tarantina em seu sofá, totalmente vestido e inconsciente. Ele foi declarado morto no local. A causa da morte estava sendo investigada.

Sua empresária Laurie Smith disse que ele teve recentemente uma doença grave. "Estamos chocados e tristes com a morte deste ator maravilhoso e bom amigo", ela disse. Em Mrs. Maisel, Tarantina interpretou um mestre de cerimônias em um clube de comédia chamado Gaslight.

A estrela da série, Rachel Brosnahan, lembrou dele como "hilário, talentoso e gentil" em um post no Instagram. "Nossa família de esquisitos não será a mesma sem ele", ela escreveu.

Na conta oficial da série, também foi feita uma homenagem ao ator. "Gaslight não será o mesmo sem você. Obrigado, Brian Tarantina, por compartilhar suas risadas."

Brian Tarantina atuou em diversos programas de televisão, séries e filmes, incluindo Gilmore Girls e Infiltrado na Klan.