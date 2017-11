Ator Brad Bufanda, da série Veronica Mars, morre aos 34 anos

O ator norte-americano Brad Bufanda, conhecido pela sua atuação na série Veronica Mars, morreu nessa quarta-feira, 1º, aos 34 anos. As informações foram confirmadas por representantes do ator ao The Hollywood Report. Segundo o jornal, Bufanda cometeu suicídio e deixou um bilhete.

A empresária de Bufanda, Kristen Solem, disse que a família do ator deseja privacidade. "Nós estamos completamente devastados. Ele era um ator jovem, talentoso e incrível", declarou Solem. "Nós estamos em choque e tristes com sua morte".

Segundo a Polícia de Los Angeles, Bufanda saltou de um prédio na Fuller Avenue e seu corpo foi descoberto por um pedestre.

Pelo Twitter, o produtor de Veronica Mars, Rob Thomas, comentou a morte do ator. "Estou de coração partido com a morte de Brad Bufanda. Meus sentimentos para a família".