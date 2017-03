Atividades da 10ª Semana do Artesão têm o apoio do Governo do Estado

Começou nessa segunda-feira (13), na Capital, a 10ª edição da Semana do Artesão, com uma programação repleta de atividades, homenagens e o que há de melhor no artesanato sul-mato-grossense. O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e das associações da categoria, em parceira com o Sebrae, Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e SESC.

De 13 a 19 de março em vários pontos da cidade, serão sete dias para homenagear, divulgar e comercializar o artesanato sul-mato-grossense bem como proporcionar intercâmbio entre aqueles que utilizam as mãos como instrumento de trabalho e que em 19 de março comemoram seu dia. Mato Grosso do Sul é o único estado do país que tem uma Semana do Artesão instituída por Lei, no caso a número 4.098 de 14 de outubro de 2011.

A abertura ocorreu na manhã desta segunda-feira, no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) da Capital, e contou com a participação do secretário Athayde Nery, da gerente do núcleo de artesanato da FCMS, Katienka Klain e da presidente da Confederação Nacional dos Artesãos, Isabel Gonçalves Bezerra.

No primeiro dia, através do Seminário do Artesanato, os participantes tiveram a oportunidade de adquirir novos conhecimentos acerca do ofício que exercem. Temas como Previdência Social, benefícios do Micro Empreendedor Individual (MEI), regras tributárias, alimentos artesanais e vigilância sanitária, certificação de registro para bebidas artesanais e até a Lei da Regulamentação da Profissão de Artesão, foram debatidos.

O secretário de cultura Athayde Nery adiantou que busca iniciativas para trazer um evento nacional de artesanato para o Mato Grosso do Sul. “Nesta Semana veremos aqui verdadeiras manifestações que demonstram a riqueza do nosso Estado. Pensando assim, vamos trazer para ele o Encontro Nacional dos Artesãos, reunindo aqui representantes de diversas regiões do país”, afirmou.

A presidente da Confederação Nacional dos Artesãos, Isabel Gonçalves Bezerra, parabenizou a classe dos artesãos do Mato Grosso do Sul pela diligência. “É uma satisfação estar aqui pela segunda vez. Quero dizer ao secretário que tenho escutado sobre o empenho e cuidado dele com a classe. Não é fácil fazer política pública. E ver aqui a 10ª semana acontecer, mostra que não é de hoje isso tudo. Portanto, o apoio do poder público é importante, mas quero parabenizar também a categoria local por provocar o Estado e buscar iniciativas e caminhos para acertar”, destacou.

Próximos encontros

Nesta terça-feira (14), às 19h, na Morada dos Baís, será feito o lançamento do registro como bem imaterial do Modo de Fazer dos Bugres da Conceição e também a exibição do documentário “Conceição dos Bugres” produzido pelo cineasta Cândido Alberto da Fonseca. A noite ainda terá show com Guga Borba e homenagens aos artesãos.

A noite honrosa com sessão solene na Assembleia Legislativa irá acontecer no dia 16/03 (quinta-feira) às 19h, onde na ocasião, será feita a entrega da Medalha Conceição dos Bugres aos artesãos.

Finalizando a semana, no dia em que se comemora o Dia do Artesão, domingo (19/03), que aliás é dia de São José, o carpinteiro, daí a atribuição à data comemorativa, será um dia marcado por uma extensa programação que começa às 9h e vai até as 18h na Praça dos Imigrantes. Acompanhe a programação:

14.03 (Terça-feira)

Conceição, Os bugres e Cultura de MS

Local: SESC Morada dos Baís

Horário: 19h

16.03 (Quinta feira)

Noite Honrosa: “Medalha Conceição dos Bugres”

Local: Plenário da Assembleia Legislativa de MS

Horário: 19h

19.03 (Domingo)

Dia do Artesão na Praça

Local: Praça dos Imigrantes – Rua Rui Barbosa, 65.

Horário: 9h às 18h

Público alvo: artesãos e familiares

