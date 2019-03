Atelier de La Musique terá nove horas de jazz com os maiores nomes da nova cena

Apenas neste sábado, 23, das 12h às 21h, alguns dos maiores músicos da nova cena instrumental do País vão se apresentar na unidade Perdizes do Atelier de la Musique. O premiado Trio Corrente (vencedor de dois Grammy), o guitarrista de jazz Lupa Santiago, o bandolinista do choro Fábio Peron e seu trio e o baterista Bob Wyatt são algumas das atrações do Festival Dez Anos Atelier de La Musique.

O público ainda poderá participar das aulas voltadas a vários instrumentos. Todas as atividades serão gratuitas.

A programação completa do evento está no site atelierdelamusi que.com.br e o endereço do local é Rua Bartira, 568 (2924.3331).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.