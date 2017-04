Ateliê Ramona Rodrigues apresenta 5ª Mostra de Teatro Infantil de MS

O Estado de Mato Grosso do Sul e o Ateliê Ramona Rodrigues com o apoio do FIC/MS (Fundo de Investimentos Culturais de MS) lançam o edital para inscrições de artistas e/ou grupos de teatro do estado de MS para a 5ª Mostra de Teatro Infantil de Mato Grosso do Sul, edital este, disponível no www.atelieramonarodrigues.blogspot.com.br.

O projeto levará ao todo, oito (8) espetáculos teatrais do estado para diferentes pontos da cidade, além de oficinas, seminário e eventos nas comunidades da capital.

A mostra será realizada de 12 a 19 de outubro de 2017.

Ao longo das quatro edições, a arte educadora e diretora teatral Ramona Rodrigues, em parceria com agentes e entidade culturais promoveu uma agenda de espetáculos teatrais voltados para a infância. Em todas as edições, o projeto ofereceu oficinas, palestras e promoveu campanha de arrecadação de brinquedos e livros que foram doados a crianças em situação de vulnerabilidade social, superando mais de 3 mil doações.

Para este ano, o projeto trará ainda, a apresentação de outros grupos de teatro infantil do Estado de Mato Grosso do Sul, o que promove reflexões e conhecimento a partir das conexões entre Teatro Infantil, Arte-educação e Cultura da infância.

A programação contará ainda com o Seminário Aberto “O Direito da Criança, a Cidade e a Cultura”, uma oficina de arte-educação e outra de Interpretação no Teatro Infantil para artistas e arte educadores e 4 eventos com as brincadeiras tradicionais e entrega de brinquedos e livros em comunidades

Histórico

Há mais de 30 anos, Ramona Rodrigues atua como atriz, diretora, artesã e produtora cultural, cria e desenvolve ferramentas pedagógicas, objetos e brinquedos artesanais que transitam no universo lúdico da criança.

Desempenha, com igual competência, seu papel de arte-educadora e brincante, ministrando cursos e oficinas para crianças, adolescentes e arte-educadores. Durante sua trajetória participou como membro- fundadora dos grupos: Gente Nova (1985), Alma de Circo (1987), Teatral Grupo de Risco (1988), Curumins Cia. Teatral (1995), Cia. das ARTES 2000), BRINCARTE (2009).

Desde 2010 dirige o grupo de teatro da Cia das ARTES, e coordena o Ateliê Ramona Rodrigues, onde desenvolve suas técnicas em arte-educação, através de projetos nas áreas da cultura da infância, artes cênicas, artesanato, literatura, cinema, e artes visuais.

Há quatro edições vem realizando a Mostra de Teatro Infantil de MS, que promove a circulação do repertório de importantes grupos teatrais de Campo Grande, para mais de 5.000 pessoas, nesta edição pretende ampliar a participação de companhias teatrais do interior do Estado, além de abrir vagas para produções de Teatro de Rua voltado ao público infantil.

A 5ª Mostra de Teatro Infantil inova justamente por reunir um maior número de grupos de teatro infantil do Estado para, além de mostrar sua produção ao público de Campo Grande, ainda: dialogar, aprender e compartilhar experiências na busca pela maior valorização do teatro para a formação intelectual, emocional e corporal de crianças e jovens.

Já no campo da Acessibilidade, a Mostra proporcionará sessões com intérprete de libras nos espetáculos.

A 5ª Mostra de Teatro Infantil de MS, conta com apoio do Fundo de Investimentos Culturais do Estado de Mato Grosso do Sul – FIC-MS, Edital 01/2015 de 15/12/2015, bem como a 3ª e 4ª Mostras que tiveram amparo nos anos de 2012 e 2013. Já a 1ª e 2ª Mostras, 2010 e 2011, ambas foram produzidas com recursos próprios e parcerias com a iniciativa privada, entes e agentes culturais.

Serviço: 5ª Mostra de Teatro Infantil de MS acontece de 12 a 19 de outubro de 2017 em diferentes pontos da cidade como Sesc Horto, Centro Cultural José Octávio Guizzo, Ateliê Ramona Rodrigues, CRAS, Comunidade Indígena e Comunidade Quilombola.

