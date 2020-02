Associação de Artistas Plásticos lança amanhã exposição coletiva

Quadro Jonir - Foto: Divulgação/Assessoria

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, juntamente com a AAPMS (Associação de Artistas Plásticos Profissionais de Mato Grosso do Sul), apresenta amanhã (05) às 19 horas a exposição coletiva “Coletiva 18 Artistas Visuais – Diretoria da AAPMS”. A mostra ficará aberta ao público na Galeria Wega Nery, que integra o Centro Cultural José Octávio Guizzo, de 05 a 15 de fevereiro.

Participam da exposição nomes renomados no cenário local, como os artistas: Aldo Torres, Blanche Torres, Cecílio Vera, Clara Rahe, Cleir, Douglas Raldi, Fernando Marson, Grolli, Jó Aquino, Jonir, Lázara Lessonier, Luiz Pedro Scalise, Maria Helena Belalian, Maria Helena Brancher, Marília Castro, Marilza Bissoli, Patricia Helney e Wenceslau. São ao todo 18 nomes, todos possuem vasta experiência na produção de arte e no desenvolvimento da cultura do Estado, cada qual com sua técnica, muitos com carga curricular nacional e internacional.

“Estreio nesta exposição como fotógrafa com a foto intitulada ‘Portas Fechadas’, com uma interferência do artista plástico e curador Jonir Figueiredo. Sou discípula do psiquiatra brasileiro Isaías Paim, que além de ter a fotografia como hobby ministrou um curso de fotografia que pude participar. Seu estilo principal era o realismo pictórico, e trago uma forte tendência a ter o olhar, sem pretensão, de Henri Cartier-Bresson”, define Marília Castro.

A mostra coletiva da AAPMS ficará aberta ao público na Galeria Wega Nery, de 05 a 15 de fevereiro. O Centro Cultural José Octávio Guizzo fica na Rua 26 de Agosto, 453 – Centro. Mais informações: (67) 3317-1792.