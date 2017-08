'As Kardashians vieram atrás de mim', diz ex-BBB sobre programa de emagrecimento

A ex-BBB Mayra Cardi, que atualmente trabalha com o que chama de "life coaching" de personalidades, contou em entrevista ao Luciana By Night que seu programa de emagrecimento 'seca você' teria sido procurado por artistas internacionais. "As Kardashians acabaram de vir atrás de mim", jura, sobre o serviço cujo valor varia entre R$ 1.500 e R$ 120.000.

Entre as personalidades que garante ter em seu rol de clientes está a cantora Anitta, com quem morou junto por 40 dias: "Fiquei 'full time' com ela para entender a rotina de vida que ela tem, e é muito massacrante. Então, eu entendi não só o que acontecia, mas o ambiente como um todo, e precisava resolver rápido".

Em 2016, a ex-BBB se viu envolvida em uma polêmica por conta de seu programa de emagrecimento, quando diversos clientes decidiram entrar na justiça contra ela. Relembre o caso clicando aqui.

Mayra contou os motivos pelos quais optou por adotar um estilo de vida saudável: "Tive hipertireoidismo quando era mais nova e ia depender de remédios para o coração, e iodoterapia. Logo, me recusei e me dispus a estudar para entender melhor sobre a boa alimentação".

Sobre sua vida pessoal, falou sobre seu relacionamento com Arthur Aguiar: "Nunca fui de visar a beleza, só não gosto de homem burro".

Veja Também

Comentários