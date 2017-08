Grupo Casa afirma sua contribuição na formação de plateia, na construção do sujeito e no enriquecimento cultural do Estado de Mato Grosso do Sul / Divulgação

A turma do Bagacinho é uma trupe de palhaços que viaja o mundo contando histórias. Dessa vez, a trupe é convidada para apresentar a história de “Pinóquio” em um Festival de Teatro. Aceitam o convite animadamente e, só depois, se dão conta de que não possuem este espetáculo em seu repertório. Decidem, então, montá-lo com os recursos que dispõem. A partir daí, o público acompanhará o processo de criação dos palhaços. A trupe de palhaços desenvolve sua ótica particular do famoso conto do italiano Carlo Collodi. Eles se divertem criando personagens e situações, improvisando figurinos e cenários, sempre com muita liberdade e bom humor. Pinóquio foi o primeiro espetáculo apresentado pela Turma do Bagacinho.

O Grupo Casa – Coletivo de Artistas fundamenta sua pesquisa cênica estudando teoricamente nossas raízes culturais e históricas, através da literatura dramática clássica, moderna e contemporânea, dividindo questões através do experimento de materiais não convencionais de dramaturgia, da arte do palhaço, na apropriação das novas mídias e na exploração dos espaços alternativos de representação.

Para 2017, o Grupo Casa afirma sua contribuição na formação de plateia, na construção do sujeito e no enriquecimento cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto oferece o projeto “As Aventuras de Bagacinho – Quem conta um ponto, cria um conto”, como uma forma de manter crianças e adultos conectados com a forma de expressão mais secular que existe.

Data: 06/08/2017

Local: Teatro Arena Bosque - Espaço Grupo Casa - Shopping Bosque dos Ipês (2º Piso)

Horário: 15:30

Entrada: Gratuita

