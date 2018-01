Uma trupe de palhaços contadores de histórias, usando a imaginação, roda os quatro cantos do mundo em busca de aventuras apresentando “As Aventuras de Bagacinho – quem conta um ponto, cria um conto”. - Divulgação



Uma trupe de palhaços contadores de histórias, usando a imaginação, roda os quatro cantos do mundo em busca de aventuras apresentando “As Aventuras de Bagacinho – quem conta um ponto, cria um conto”. O Grupo Casa, através deste projeto, criou, adaptou e encenou mais de trinta aventuras diferentes, desde histórias originais até grandes clássicos dos contos de fada e da literatura dramática mundial. Em todas as aventuras, Bolonhesa (o mais velho da trupe) inventa uma nova “desculpa” para contar uma história que será encenada pelos palhaços Bagacinho (o aventureiro), Mixirica (a princesa sem frescura), Charanga (o músico atrapalhado), Cebolinha (a violonista lerdinha), Alcaparra (o galã), Carranca (o poeta), Berinjela (o esquisito) e Coringa (o intérprete de Libras).

Desta vez, Bagacinho e sua trupe chegam na bela Itália para apresentar um espetáculo. Eles não sabem falar a língua daquele país e tem um grande desafio: contar a história de Cinderela e fazer os habitantes da cidade de Verona, sim Verona, lá onde aconteceu a saga de Romeu e Julieta, entenderem todo o enredo. Pare isso eles misturam o pouco que sabem de italiano, com uma língua inventada, pedaços da peça de Shakespeare e descobrem que a versão mais conhecida de Cinderela é do Frances Charles Perrault de 1697, baseada num conto italiano popular chamado La Gatta Cenerentola (A Gata Borralheira). Uma grande e emocionante aventura que abusa de canções populares, da pantomima italiana, da commedia dell’arte, da contação de história, da palhaçaria clássica e de técnicas circenses. Para essa versão, o Grupo Casa cria este espetáculo cheio de poesia, cores e bom humor.

O Grupo Casa – Coletivo de Artistas fundamenta sua pesquisa cênica estudando teoricamente nossas raízes culturais e históricas, através da literatura dramática clássica, moderna e contemporânea, dividindo questões através do experimento de materiais não convencionais de dramaturgia, da arte do palhaço, na apropriação das novas mídias e na exploração dos espaços alternativos de representação. O grupo afirma sua contribuição na formação de plateia, na construção do sujeito e no enriquecimento cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto, oferece o projeto “As Aventuras de Bagacinho – Quem Conta um Ponto Cria um Conto”, como uma forma de manter crianças e adultos conectados com a forma de expressão mais secular que existe.

As Aventuras de Bagacinho - Quem Conta um Ponto Cria um Conto - "Cinderela"



Data: 28 de Janeiro de 2018.

Horário: 15h30.

Local: Shopping Bosque dos Ipês.

Onde: Teatro Arena Bosque / Espaço Grupo Casa (2º piso - próximo à praça de alimentação).

Entrada: Gratuita.