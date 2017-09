As Aventuras de Bagacinho – Quem Conta um Ponto, Cria um Conto em: Cinderela!

As Aventuras de Bagacinho – Quem conta um ponto, cria um conto”, como uma forma de manter crianças e adultos conectados com a forma de expressão mais secular que existe. / Divulgação

A turma do Bagacinho é uma trupe de palhaços que viaja o mundo contando histórias. Dessa vez, eles irão para Verona, na Itália, terra de William Shakespeare, onde um belo principe os contrata para fazer uma peça. A trupe embarcará na história criada no século XVII, essa aventura que teve sua versão mais conhecida por Charles Perrault, baseado no conto La Gata, um dos contos de fadas mais conhecidos da humanidade: Cinderela! Com muita música e diversão, a trupe cria um espetáculo cheio de poesias, cores e amor.

O Grupo Casa – Coletivo de Artistas fundamenta sua pesquisa cênica estudando teoricamente nossas raízes culturais e históricas, através da literatura dramática clássica, moderna e contemporânea, dividindo questões através do experimento de materiais não convencionais de dramaturgia, da arte do palhaço, na apropriação das novas mídias e na exploração dos espaços alternativos de representação.

Para 2017, o Grupo Casa afirma sua contribuição na formação de plateia, na construção do sujeito e no enriquecimento cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto oferece o projeto “As Aventuras de Bagacinho – Quem conta um ponto, cria um conto”, como uma forma de manter crianças e adultos conectados com a forma de expressão mais secular que existe.

Local: Shopping Bosque dos Ipês/ Arena Bosque – Espaço Grupo Casa

Horário: 15:30

Data: 01/10/2017

Entrada: Gratuita

