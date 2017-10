Artistas lamentam morte de Ruth Escobar

Diversos artistas usaram suas redes sociais para lamentar a morte da atriz Ruth Escobar, aos 81 anos, nesta quinta-feira, 5. A informação foi confirmada pela Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo (Apetesp).

O dramaturgo Aimar Labaki afirmou: "Nunca foi santa. Mas sem mulheres como ela, não se constrói um país. Descanse em paz, Ruth. Obrigado por tudo".

O jornalista Mario Viana, o produtor João Carlos Couto, o cineasta Lufe Steffen e a atriz Mika Lins também prestaram homenagens a Ruth.

Trajetória

Nascida em 1936, em Portugal, Maria Ruth dos Santos Escobar estava internada no Hospital Nove de Julho, em São Paulo. O velório será no teatro que leva o nome da atriz, ainda sem horário confirmado.

Em 2006, a atriz que sofria de Alzheimer foi interditada, a pedido da filha Patricia, e seu patrimônio passou a ser administrado por um escritório de advocacia.

Ícone do teatro brasileiro, Ruth foi destaque na vanguarda nos anos 1960 e 1970, com a companhia Nova Teatro e com a realização do 1º Festival Internacional de Teatro, em 1974. Mudou-se para o Brasil em 1951 e casou-se com o filósofo Carlos Henrique Escobar. Em 1958, viajou para a França, onde participou de cursos de interpretação.

