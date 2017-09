Artistas homenageiam Rogéria por pioneirismo

A morte de Rogéria no final da noite desta segunda-feira, 4, no Rio, se tornou um dos assuntos mais comentados em redes sociais no Brasil na manhã desta terça-feira (5). As publicações com maior repercussão são de artistas, amigos da atriz e cantora, que exaltam sua alegria e pioneirismo nos palcos, na TV e no cinema.x

A importância de Rogéria para a visibilidade do movimento LGBT no Brasil é unanimidade entre os demais artistas, que a agradecem por quebrar barreiras desde os anos 1960, quando começou a se apresentar como transformista. "Ah, Rogéria! Logo agora", lamentou a cartunista Laerte Coutinho. "Você abriu as portas para todas nós", disse a modelo Lea T. "Você me ensinou a ser mulher", agradeceu a ex-chacrete Rita Cadillac. O velório da atriz e cantora está ocorrendo no Teatro João Caetano, no centro do Rio.

Veja Também

Comentários