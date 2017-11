Artistas e colegas lamentam a morte da atriz Marcia Cabrita

A atriz Marcia Cabrita morreu nesta sexta-feira, 10, no Rio, aos 53 anos, em decorrência do agravamento de um câncer de ovário. Nas redes sociais, colegas, artistas e profissionais da TV e do cinema lamentaram a perda da humorista - considerada talentosa em todas as plataformas que atuou, do teatro à televisão.

Uma das pessoas que se manifestou foi a também humorista Gorete Milagres "Marcia Cabrita querida, depois com calma eu prometo escrever mais sobre você. Agora eu só choro! Pessoas como vc, deveriam ficar pra sempre! Descanse em Paz, alegria de viver! Força Manú e a todos familiares", escreveu no Twitter.

"Morreu esta madrugada no Rio a querida atriz Márcia Cabrita. Doce figura, craque na comédia, ela brilhou em programas como o 'Sai de baixo' e, mais recentemente, na novela 'Novo mundo'. Deixa uma filha e muitos amigos", anotou na mesma rede social o promoter David Brasil.