Artistas e amigos lamentam morte de Lúcio Mauro

Personalidades, artistas e amigos lamentam neste domingo, 12, a morte de Lúcio Mauro, aos 92 anos de idade. Ele estava internado há quase quatro meses em hospital no Rio de Janeiro, com problemas respiratórios.

Em um texto emocionante na página oficial dele no Instagram, Lúcio Mauro Filho declarou que o pai sempre foi fonte de inspiração. "Me influenciou em tudo. O homem que sou, o artista, o pai de família, o amigo. Eu nada seria sem seus ensinamentos. Tivemos o prazer de trabalhar juntos, na TV, no teatro, no cinema e na publicidade. Não faltou nada", contou.

Lúcio Mauro Filho explicou que o pai sofreu um AVC há três anos, resistiu, mas já "não era a mesma coisa": "Preso a uma HomeCare, ele lutou até suas últimas forças. Ainda teve a alegria de conhecer Liz, a neta inesperada que chegou para promover o ciclo da vida. A esticada foi longa e sofrida. Agora só restava o descanso que ele tanto merece". E se despediu: "Vai com Deus, meu velho. Vai se juntar a Chico, Agildo, Silvino, Rogerio, Miele e tantos outros, para juntos fazerem cócegas nas estrelas. Obrigado por tudo!", concluiu.

Em março do ano passado, Lúcio Mauro conheceu a netinha Liz. A cena foi registrada pelo filho e publicada nas redes sociais. "Momento histórico! Vovô Lúcio e Liz em seu primeiro encontro. Uma emoção única! Haja coração! Ele encheu ela de beijos e os dois não se desgrudam", escreveu Filho.

Amigos e artistas se comoveram. "Um gênio da arte do sorrir. Sou grato por ter conhecido e contracenado com ele e por você tê-lo dividido conosco", escreveu Lázaro Ramos. O humorista Carioca também se manifestou: "Grande artista brasileiro que jamais esqueceremos. Meu amigo, meus profundos sentimentos à você e sua família". "Grande artista e sei o quanto ele lutou. Que descanse em paz e todo amor. Parabéns pelo pai que tem", disse Tatá Werneck.