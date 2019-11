Artista com obras em exposição no Marco promove rolezinho para bate-papo no museu

Com o intuito de tornar mais acessível o acesso ao Museu e suas obras, essa proposta tem como objetivo a organização de uma visita guiada à exposição “Corpo-Resistência”, com a própria artista, Mariana Arndt.

“Esse rolezinho no museu será destinado às pessoas que ainda não tenham visitado a exposição e que não tiveram a oportunidade de ir ao Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul para debater sobre a proposta e o processo de criação, a ideia desse movimento é uma troca de experiências entre o público e a artista”, explica Mariana.

Além disso, ao final da visita guiada, a artista realizará um sorteio para levar três pessoas a um barzinho da cidade para um bate-papo informal sobre as artes e a vida. Essas mesmas pessoas sorteadas serão presenteadas com uma obra da exposição para cada.

A artista: Mariana Arndt é formada em Artes Visuais, mestre em Estudos de Linguagens e especialista em História e Cultura dos Povos Indígenas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Professora de Arte do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Ponta Porã e fotógrafa. Acredita que a arte tem o poder de mudar, lentamente, porém, constantemente, o mundo.

Serviço: O Rolezinho no Museu é gratuito, acontece em 1º de novembro, às 14 horas, direcionado para maiores de 18 anos e para realizar sua inscrição basta entrar no grupo de WhatsApp e dizer “Visita Guiada no Marco – Nome completo e o motivo de querer ir”: https://chat.whatsapp.com/Bk7N2JoOanRAIkJJfOMS12

O Marco fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6000 no Parque das Nações Indígenas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3326-7449.

Contato para a Imprensa:

Mariana Arndt: (67) 99881-3363

Jefferson Benicio – Fundação de Cultura de MS

Fotos: Mariana Arndt