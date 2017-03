Artesãos de Rio Verde recebem homenagem da AL/MS na Capital

Artesãos de Rio Verde receberam na noite desta quinta-feira, 16 de março, a Medalha “Conceição dos Bugres”, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado (AL/MS) a profissionais que desempenham um trabalho de destaque no artesanato regional; em evento que integra a programação da Semana do Artesão, realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

A honraria, proposta pela deputada estadual Mara Caseiro, foi entregue à cerâmica Riverarte, representada pela sua presidente Solange de Souza Ledesma da Silva. “A gente fica muito feliz. Temos hoje cerca de 280 artesãos conosco e era mesmo preciso homenagear esses trabalhadores guerreiros”, afirma Solange.

A artesã Marilde Cecilia Ferreira também recebeu sua medalha. “Estou muito contente por ter meu trabalho reconhecido”, destaca ela, que, juntamente com três artesãos, ajudou a fundar a Riverarte e hoje desempenha seu trabalho como microempreendedora individual (MEI) à frente da Arte em Argila. “Estou controlando as vendas e fazendo estoque, pois abrirei minha loja daqui no máximo dois anos”, completa Marilde, que, além de Rio Verde, leva sua arte a clientes de Coxim, São Gabriel do Oeste, Campo Grande, e outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo.

História e apoio

O grupo Riverarte se formou em 2003 após um curso de modelagem em argila promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do estado (Senai/MS). A capacitação foi realizada para incentivar a diversificação da economia local e a geração de renda no município, por meio da prática de artesanato cerâmico na comunidade.

“Após o aperfeiçoamento das habilidades de cada artesão, o Sebrae, com o projeto APL (Arranjo Produtivo Local) Cerâmico Terra Cozida do Pantanal, realizou várias capacitações na área de liderança, associativismo, esmaltação e uma oficina de criação com designers que, em conjunto com os artesãos, desenvolveram produtos com referência cultural, usando a iconografia de Mato Grosso do Sul”, afirma Luzicarla de Souza Softov, gerente do Sebrae na região Norte.

A associação Riverarte foi regulamentada em março de 2013 e atualmente conta com o apoio da Prefeitura de Rio Verde (que cede um espaço no Centro de Comercialização da BR 163) e de empresas cerâmicas do município (que doam argila semipronta e disponibilizam para seus fornos para a queima de produtos).

Reconhecimento

Em 2006, o artesanato de cerâmica vermelha da Riverarte foi premiado no TOP 100 de Artesanato, concurso promovido pelo Sebrae Nacional, quando 11 peças do grupo – oito delas produzidas por Marilde - ficaram entre as 100 melhores unidades produtivas de artesanato do Brasil. A iniciativa levou em consideração - entre outros aspectos - a identidade regional, a qualidade e o design dos produtos.

