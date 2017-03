Artesãos de MS recebem homenagens nesta quinta-feira na AL

A Assembleia Legislativa promove na próxima quinta-feira (16) noite de homenagens aos artesãos de Mato Grosso do Sul. A medalha "Conceição dos Bugres" será entregue aos profissionais da arte durante sessão comandada pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), a partir das 19h, no plenário Júlio Maia.

Destinada a pessoas e associações que se destacam por sua criatividade, a honraria leva o nome da artesã nascida em Povinho de Santiago (RS), que se mudou aos 6 anos para Mato Grosso do Sul. Conceição criou o principal artefato da iconografia do Estado, o Bugre, esculpido em madeira com golpes secos e retos de facão e recoberto com cera de abelhas.

Os cabelos e os detalhes do rosto foram feitos inicialmente com carvão e logo substituídos por tinta preta.

Conceição começou a vender os bugres nas feiras e a exportar para países distantes, levando o nome de Mato Grosso do Sul a todos os cantos. Após sua morte, em 1984, seu trabalho continuou sendo realizado pelo seu marido. Agora, quem continua seu trabalho é seu neto Mariano.

Mara Caseiro destacou a importância de celebrar a vida e o trabalho de pessoas "que perpetuam cultura e história em nosso Estado".

As homenagens fazem parte da "10ª Semana do Artesão", que começou ontem e se estende até o dia 19 deste mês. Na abertura da sessão solene, está prevista apresentação do músico e compositor Zé Geral.

Na ocasião, serão homenageados os seguintes artesãos: Juliano Laurindo Rodrigues, Luiz Carlos Araújo, Dione Assumpção do Nascimento, Odirmo Coimbra, Nadyr Diehl Colombelli, Serginho Turibio da Silva, Sebastiana Nantes Milan, Sérgio Gonçalves, Fania Catarina Martins dos Santos, Marileize Ourives Nogueira, Kelle Almeida Teixeira, Antônia Hanemann, Rossana Luckner, Silvia Stumpo, Andrea Lacet, Elisabeth do Nascimento Teixeira, Rafael Ferreira Lott, Lourdes de Jesus Nascimento dos Santos, Jedalia de Souza Irmão, Monique Klein, Davi Ojeda, Claudia Cristina Castelão, Luís Mauro da Silva, Valdecy Alves do Nascimento, Sotera Sanches da Silva, Assunção Alves, Aparecido de Mello Escarmarhani, Riverarte, Marilde Cecília Ferreira, Sérgio Augusto Ramos, Agripino Soares de Magalhães, Rosângela Cacho Amados, Aline Maiara Pereira da Silva, Manoel Athayde Netto, Nargete de Oliveira Morilha, Cléber Ferreira de Britto, Izabete Martins Leite, Sandra Célia Nagler, Eliana Imanaga, Salvador Pereira Lescano, Ademir Macedo Alves, Júlio Horta Resquim, Mariano Antunes Cabral Silva e Walter Lambert.

Também receberão a comenda as seguintes entidades: SINART (Sindicato dos Artesãos de Mato Grosso do Sul), PROART (Associação dos Produtores Artesanais e Artistas Populares de MS), API (Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes), AMI (Associação dos Microempreendedores Individuais de MS) e ARTEMS (Associação dos Artesãos de Mato Grosso do Sul).

