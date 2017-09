Artesãos de MS participam de Feira da região Centro-Oeste em shopping da Capital

A Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, da FCMS, promove a participação dos artesãos do Estado na feira, que também terá a presença de produtos do Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso.

A Brasil Central Week é um evento itinerante de caráter promocional e comercial, com objetivo de divulgar o Brasil Central em mercados emissores de curta distância/intrarregional (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal). O evento promove o turismo e a gastronomia regionais, abriga manifestações culturais, moda e design, e comercialização de artesanato.

A feira é uma das ações do projeto Brasil Central Turismo 2015-2018, que tem como objetivo posicionar o Brasil Central como destino turístico integrado e de qualidade nos cenários nacional e internacional, com maior ênfase no mercado interno e promovendo, de forma inovadora, o acesso a mercados para o público-alvo, em busca de maior competitividade do destino e favorecendo o desenvolvimento turístico regional sustentável.

Esse evento já aconteceu em Brasília, no shopping Pátio Brasil, no mês de junho e contou com a participação do artesanato sul-mato-grossense e a apresentação musical do artista Marcelo Loureiro. Vai ser realizada também nos demais estados do Centro-Oeste e fechará com uma edição extra em São Paulo.

A feira acontece de 7 a 10 de setembro no shopping Norte Sul Plaza, na Praça de Eventos.

O horário de funcionamento é das 10h às 22h, de quinta a sábado, e das 14h às 20h, no domingo.

Texto e foto: Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)