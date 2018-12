Artesãos da Praça dos Imigrantes promovem concurso de presépio e cantata nesta sexta

Os artesãos da Praça dos Imigrantes promovem nesta sexta-feira (21), a partir das 19 horas, a 10ª edição do Concurso Arte de Natal e Cantata Natalina. O evento é organizado pela Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API) em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Este ano o concurso será da categoria Presépio. A disputa ocorrerá entre os artesãos da Praça dos Imigrantes com direto a premiação ao autor da arte mais bonita.

Cantata Natalina

Na programação estão previstas apresentações musicais do coral “Louvor e Mensagem” da Igreja Presbiteriana do bairro Amambaí, do coral da Secretaria Municipal de Educação (Semed), do grupo de balé do projeto Tocando em Frente, além da participação de grupo de dança, grupo de música e declamações de poesias.

As 28 lojas da praça ficarão abertas para exposição e venda de peças natalinas e trabalhos artesanais que, nesta época do ano, surgem como opção de presente para as festas de fim de ano.

Serviço:

A Praça dos Imigrantes fica na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua 26 de Agosto. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-1313ou 9 9639-5105.