Arte de rua em nova exposição no Espaço Cultural da Rádio e TV Educativa

Das ruas para a galeria, o grafite toma conta do Espaço Cultural das emissoras públicas de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande (MS) – O Espaço Cultural da Rádio e TV Educativa abre nesta quarta-feira (12.4) uma nova exposição com trabalhos dos artistas Muriel Curumex, Natacha Figueiredo e Erick Cartaman. A proposta é trazer para dentro da galeria o grafite, uma arte comum nas ruas e espaços públicos das grandes cidades. Esse estilo de arte é uma manifestação livre e politizada, que dá voz aos jovens para expressar a opressão social, principalmente dos menos favorecidos.

Natacha Figueiredo, grafiteira e estudante de arquitetura, acredita que expondo os trabalhos numa galeria é uma forma de valorizar o grafite. “É uma maneira das pessoas que não fazem parte do movimento de rua, prestar atenção no nosso trabalho. Ver que o grafite tem seu valor artístico, tem qualidade”, afirma Natacha. Ela explica que cada um dos artistas que participam do ArRUAça tem seus traços e estilos diferentes. “Cada um tem sua história de vida e isso marca o trabalho”, finaliza.

O grafite é um dos pilares da cultura Hip Hop que tem o rap e Djs na música e o break na dança. Para contextualizar a mostra, participam da abertura o grupo de Rap Falange da Rima e o grupo de Brak Meta Crew. O Falange da Rima é o grupo mais antigo em atividade no Estado, com vinte anos de existência. Já participaram de inúmeros projetos, incluindo a MTV e abertura do Projota, Emicida e Mano Brown, do Racionais Mcs. Tem dois cds gravados e estão finalizando o terceiro. Participam do grupo DJ Magão, Flynt, Mano Xis, Mc JHON e HC.

A responsável pela galeria da TV Educativa, Ana Rita Moraes, frisa a importância de valorizar o trabalho desses jovens, trazendo o grafite para dentro dos espaços culturais formais. “É uma temática contemporânea, extremamente forte, que denuncia as diferenças sociais, a violência e opressão dos jovens da periferia”, diz Ana Rita. Ela destaca o talento dos artistas, que merecem mais espaço para mostrar os seus trabalhos.

Serviço:

Exposição: ArRUAça- das ruas para galeria

Local: Espaço Cultural da TV Educativa

Endereço: Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, s/n Parque dos Poderes

Data: 12 de abril (quarta-feira)

Horário: 19h30

Mais informações: (67) 98124-7900 (Ana Rita)

