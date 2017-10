Arrigo Barnabé, Capital Inicial e outras atrações

SÁBADO (28)

Arrigo Barnabé interpreta Roberto Carlos e Erasmo Carlos no show 'Quero que Vá Tudo pro Inferno!'. O repertório inclui canções românticas e irreverentes, como 'Detalhes' e 'As Curvas da Estrada de Santos'. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiúva, 22, metrô Sé, 3052-0547. sáb. (28), 22h. R$ 80. Cc. e Cd.: M e V.

André Frateschi

Com participação especial de Pitty, o vencedor do programa 'Popstar' apresenta 'Brock Is Back', show que homenageia o rock nacional. No repertório, canções de Cássia Eller, Barão Vermelho e Legião Urbana. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (28), 22h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Caetano toca com seus três filhos, que se dividirão nos instrumentos. 'Leãozinho' e 'Reconvexo' fazem parte do repertório. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. sáb. (28), 21h; dom. (29), 20h. R$ 100/R$ 150 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Capital Inicial

Na fase final da turnê 'Acústico NYC', Dinho Ouro Preto (vocal), Flávio Lemos (baixo), Fê Lemos (bateria) e Yves Passarel (guitarra) cantam 23 músicas, como 'Olhos Vermelhos' e 'Quatro Vezes Você'. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (28), 22h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Casuarina

Em homenagem aos cem anos do samba, o grupo apresenta repertório de hits históricos, como as composições de Donga, Noel Rosa e Zeca Pagodinho, além de canções autorais. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (28), 22h. R$ 60/R$ 160. Cd.: todos. Cd.: todos.

Filipe Catto

O cantor gaúcho apresenta a turnê 'Over' com Pedro Sá e Luis Felipe de Lima, nos violões. O repertório inclui músicas dos álbuns 'Fôlego' e 'Tomada', além de releituras de Marília Mendonça, Portishead e Vinicius de Moraes. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mashrou' Leila

A banda libanesa de música alternativa contemporânea apresenta composições em árabe sobre direitos LGBT, liberdades políticas e identidade árabe moderna. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. sáb. (28), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulo Almeida

O baterista, percussionista e compositor se apresenta com Bruno Migotto (baixo acústico), Salomão Soares (piano) e Cássio Ferreira (saxofone e flauta). Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (28), 20h30. R$ 7,50/25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Projota

Com participação do grupo Haikaiss, o rapper apresenta canções de seu novo álbum, 'A Milenar Arte de Meter o Louco', e outros sucessos da carreira, como 'Oh, Meu Deus' e 'Linda'. Citibank Hall (5.041 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (28), 22h30. R$ 60/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

DOMINGO (29)

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Filipe Catto

Ivan Lins e Rafael Altério

No show 'Atrás Poeira', os compositores unem a música tradicional à linguagem contemporânea para resgatar as raízes da música caipira brasileira. No repertório, 'Sertaneja', 'Saudades de Casa' e 'Até Quando Deus Quiser'. Centro Cultural Fiesp. Palco externo. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7405. Dom. (29), 16h. Grátis.

Nelson Sargento

Na terceira edição do projeto Nelson Com Vida, o cantor recebe em sua roda de samba Sandra de Sá e o rapper Denegrindo. No repertório, canções como 'Vou Partir' e 'A Voz do Morro'. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (29), 15h30. R$ 60/R$90. Cd.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Contemporânea de Olinda

No aniversário de dez anos, a orquestra convida o pianista Zé Manoel para um concerto, com as canções mais famosas dos três discos do grupo. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (29), 21h30. R$60/R$ 200. Cd.: todos. Cd.: todos.

Samba da Vela

O grupo apresenta uma retrospectiva da sua trajetória musical na roda de choro e samba, que acontece mensalmente no IMS Paulista. IMS Paulista. Av. Paulista, 2424, 2842-9120. Dom. (29), 16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).