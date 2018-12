Arquiteta Sandra Madeira falece em Campo Grande

Amor pelo que se faz, disciplina e disposição para aprender todos os dias. Essa é a receita de sucesso da arquiteta Sandra Regina de Almeida Rosa Madeira, com mais de 20 anos de atuação profissional, desenvolveu trabalhos arquitetônicos nas áreas residencial, comercial, de serviços e interiores em Campo Grande, em vários estados do país e até mesmo no exterior.

No robusto portfólio, Sandra tem projetos de condomínios de casas e residências, grandes empresas e instituições da área educacional. Também fez história na CASACOR MS, participando de todas as cinco edições da mostra: 2009 (Hall Social), 2011 (Wine House), 2014 (Estúdio do Jornalista), 2016 (Living e Jantar) e 2018 (Joalheria), inclusive com premiação.

"É muito gratificante ter participado de todas as edições da CASACOR MS. É sempre um desafio e uma oportunidade de aprender", afirmou a arquiteta em entrevista de divulgação da mostra. Segundo relatou, o processo criativo acontece durante o desenvolvimento do projeto, sempre com foco na inovação, e este ano ganhou um toque ainda mais especial.

Sandra assinou a Joalheria da edição de 2018 juntamente com o marido, Fernando Madeira, que é engenheiro, e com os filhos Arthur e Amanda, arquitetos. "Fico muito feliz por nosso trabalho conjunto. Tudo deu muito certo e o trabalho fluiu tranquilamente", disse. O espaço, localizado no Bosque do Encontro, deu funcionalidade para a loja Grifith Joalheiros, com clima casual repleto de charme. "Colocamos algumas tramas em destaque que chamaram a atenção e convidaram o visitante, sem ofuscar o brilho das joias em exposição", explicou, se referindo ao grande elemento que ficou disposto na parede e teto, que funcionava como uma escultura, projetada pelos profissionais.

Sandra já desenvolveu trabalhos junto a escritórios internacionais, como RTKL-USA (Shopping Bosque dos Ipês), DPZ-USA (Grupo Santa Paula) e Cristian Fernandez Arquitectos do Chile (grupo BC Genera), inclusive com citações em revistas especializadas.

Aos novos profissionais, ela dá o conselho de ouro para o tão almejado sucesso: "É preciso ter sempre a disposição em aprender. A gente aprende com o gesseiro, com o pedreiro, com todos os colaboradores e também nas revistas, nas mostras, nos livros. As tendências se renovam continuamente e temos que estudar. Essa é a bagagem que ninguém nos tira". Projetos feitos com amor levam à felicidade genuína, na avaliação da veterana.

O ambiente assinado pela família Madeira na CASACOR MS abrigou a joalheria Grifith e contou com móveis acolhedores e que facilitaram a circulação dos clientes.

No último dia 29 de novembro, durante a premiação da mostra, Sandra foi homenageada com o Troféu Honra ao Mérito 2018, em reconhecimento pela trajetória ao longo de todas as edições da CASACOR MS. O esposo de Sandra, Fernando, representou a profissional durante a premiação. "É um orgulho e uma satisfação para nós termos participado de todas as edições. Temos sempre que valorizar as nossas raízes", disse.

Nota

Em nota, a organização da Casa Cor MS escreveu “ É com imensa tristeza que informamos o falecimento da arquiteta Sandra Madeira. Sandra, junto de sua família, foi a responsável pela criação do ambiente Joalheria em CASACOR MS 2018, além de ter participado de todas as outras edições da mostra. A arquiteta deixa um legado de talento, trabalho, amor e fica em nossa memória por ter sido esta grande mulher, amiga e profissional”.