Arquiteta de Santa Catarina realiza oficina de xilogravura no Marco

Campo Grande (MS) – O Museu de Arte Contemporânea (Marco), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Educativo, está com inscrições abertas para a oficina de Xilogravura que será ministrada pela arquiteta Louise Freire Tenuta no dia 11 de novembro das 17h30 às 20h30. A oficina é direcionada para maiores de 12 anos e terá o custo de R$ 150,00.

A Oficina de Xilogravura tem como objetivo proporcionar um contato inicial com a técnica e a experimentação de todo o processo de forma prática pelo participante. Serão abordadas questões teóricas e práticas em relação às etapas do processo de desenvolvimento da obra, desde a escolha e preparação da matriz, desenvolvimento ou transferência do desenho, uso e escolhas das ferramentas adequadas, cuidados com a manutenção dos utensílios utilizados, técnicas de gravação, uso adequado das tintas, até a impressão da obra.

Ministrante – Louise Freire Tenuta é natural de Campo Grande (MS). Teve sua formação em Arquitetura e Urbanismo em 2011 pela UEL, em Londrina (PR). Após pouco tempo no exercício da profissão e até de forma paralela iniciou uma resgate pela sua expressão artística, que desde a infância se fez muito presente, principalmente através da reconexão com o viver alinhado aos ciclos naturais e da busca pela expansão das formas de acesso e conexão com a arte pelo público.

A partir de 2015 iniciou o desenvolvimento das técnicas de xilogravura na oficina de gravura do Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis, onde mora e onde nasceu o Coletivo Gravar, do qual faz parte e que busca fortalecer e difundir a prática da xilogravura. Desenvolve trabalhos de arquitetura, de conexão da criança à natureza, ilustração, encadernação artesanal, marcenaria e xilogravura, entre outros.

Serviço: A oficina terá certificado e os participantes devem trazer régua metálica, lápis, borracha, estilete e jornal. A oficina tem o valor de R$ 150,00 e as inscrições devem ser feitas pessoalmente de terça a sexta, das 7h30 às 17h30 ou sábados, domingos e feriados das 14 às 18 horas, se a pessoa for menor de idade os pais ou responsáveis deverão realizar a inscrição. São oferecidas 12 vagas, excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera.

O Marco fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6000 no Parque das Nações Indígenas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3326-7449.

