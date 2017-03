Arno Wehling é eleito para a Academia Brasileira de Letras

O historiador Arno Wehling, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), foi eleito na tarde desta quinta-feira, 9, para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Ele ocupará a cadeira 37, vaga desde a morte do poeta Ferreira Gullar, em 4 de dezembro passado. Na eleição desta tarde Wehling recebeu 18 votos, contra 15 de seu concorrente Antonio Cicero. Houve ainda um voto em branco. Votaram 34 acadêmicos - 23 presentes e 11 por carta.

Antes de Ferreira Gullar haviam ocupado a cadeira 37 Silva Ramos (fundador), Alcântara Machado, Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand, João Cabral de Melo Neto e Ivan Junqueira.

Com a eleição de hoje as 40 cadeiras da ABL ficam ocupadas. Nesta quarta-feira, 8, houve outra eleição, em que o embaixador e escritor João Almino foi escolhido por unanimidade para a cadeira 22, vaga desde a morte do médico Ivo Pitanguy, em 6 de agosto de 2016. No escrutínio de ontem votaram 33 acadêmicos: 23 presentes e 10 por carta.

Antes de Pitanguy haviam ocupado a cadeira 22 Medeiros e Albuquerque (fundador), Miguel Osório de Almeida e Luís Viana Filho.

