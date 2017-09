Arlyson Loureiro leva show 'Obrigado ao Samba' no SESC Morada do Baís

Um músico carioca encantou-se pelos horizontes sul-mato-grossenses e na terra campo-grandense fez sua morada. Escolheu para viver um lugar muito diferente do subúrbio do Rio de Janeiro, onde dedilhou os primeiros acordes do seu violão. No seu refúgio, nas proximidades da Lagoa Itatiaia, Arlyson Loureiro, artista apaixonado pela poesia da Música Popular Brasileira, compõe uma nova história. Longe da violência que sua cidade natal foi submetida e que aprisiona aqueles que um dia prestigiaram a boemia carioca. O compositor fará o show "Obrigada ao Samba, na próxima quarta-feira (6), véspera de feriado, no SESC Morada dos Baís.

Depois de ter morado em Campo Grande de 2005 a 2009, agora retorna à Capital para dar continuidade a seus trabalhos musicais e cantar músicas que atualmente já não fazem mais parte do repertório das novas gerações. Bisneto do maestro Alfredo José Nunes, antigo regente da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, foi criado em meio à música brasileira. Com a banda Trem Azul, durante oito anos realizou grandes eventos e acompanhou artistas do quilate de Jorge Ben Jor, Rosana e Almir Guineto. A carreira do músico conta ainda com apresentações nas casas cariocas Mistura Fina, Cassuá, Texano, Rio Jazz Club Meridian e Tom Brasil.

Agora o compositor quer dar a sua contribuição para o desenvolvimento da cultura de Mato Grosso do Sul e compartilhar suas experiências musicais conquistadas em turnês por diversos estados brasileiros e países da Europa como Dinamarca, Holanda, Suécia e Alemanha. E acredita que a miscigenação cultural, característica do Estado, é propícia para as experimentações de estilos musicais, desde que estas mantenham a raiz da música legitimamente brasileira.

Arlyson Loureiro prima pela qualidade técnica em seus projetos musicais. Como resultado de sua perseverança, acabou conquistando a admiração do maestro Turíbio Santos, diretor do Museu Villa Lobos, que depois de ouvi-lo tocar e cantar, o presenteia com a coleção de seus discos. A estrela americana, considerada a diva da Soul Music, Dionne Warwick, também ficou impressionada com sua qualidade musical num show que Loureiro fez no Rio Othon Palace. E em turnê na Bahia, o violonista conhece o empresário dinamarquês que o contrata para o projeto da gravação dos CDs intitulados "Noites do Rio", cantados em português e com arranjos e acompanhamentos divididos com a banda Huligg de Copenhagen, ligada ao Conservatório Nacional da Dinamarca.

O compositor Arlyson Loureiro propõe agora o show "Obrigado ao Samba". A ideia é promover junto ao público o contato com os clássicos do samba, seus compositores e poetas. "A minha intenção é mostrar através das músicas as variedades do ritmo, de temas que o samba deu origem e a grande qualidade e relevância dos poetas e artistas que povoam esse patrimônio da humanidade. Faremos uma viagem musical ao Rio de Janeiro sem sair daqui e relembrar a importância do samba para a Música Popular Brasileira", finalizou o compositor e intérprete.

