Arlindo Cruz passa mal e é internado às pressas no Rio de Janeiro

O cantor e compositor Arlindo Cruz passou mal em São Paulo e foi internado na tarde desta sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde e para qual unidade hospitalar o músico foi encaminhado. A informação foi confirmada à reportagem pela Célula Produtora, empresa que gerencia o artista.

Arlindo Cruz tinha uma apresentação marcada para a noite desta sexta-feira, no Armazém 18, em Osasco. No show, intitulado Dois Arlindos, o músico subiria ao palco ao lado do filho, Arlindo Neto.

A última apresentação do sambista foi realizada em Pernambuco foi no ano passado, durante o Samba Recife, no Centro de Convenções, em Olinda. Na ocasião, ele também apresentou a turnê Dois Arlindos. Na época, o cantor estava de cadeira de rodas após ter realizado uma cirurgia no joelho.

