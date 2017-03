Arlindinho e Neguinho da Beija Flor fazem show em Campo Grande

Com a internação do sambista, cantor e compositor Arlindo Cruz, devido a um AVC, na qual o músico sofreu na última sexta-feira (17), a apresentação da turnê Pagode 2 Arlindos, na casa de shows Jeremias, em Campo Grande, vai acontecer, porém com a presença do filho Arlindo Neto e também de Neguinho da Beija Flor.

O filho do compositor, Arlindo Neto, comunicou em uma rede social que o músico foi submetido a uma traqueostomia. O procedimento ajuda a preservar as cordas vocais e é indicado nos casos em que o paciente tem dificuldade para respirar. Além disso, avisou que vai atender ao pedido do pai e cumprir a agenda de shows que faria com o músico na turnê "Pagode 2 Arlindos ".

Durante o show, a direção do Jeremias informa que haverá uma corrente do bem para levar energias positivas ao sambista que permance internado em recuperação. A apresentação acontece na casa de shows Jeremias, na rua Brilhante, 2.128. A abertura do show ficará por conta de Chokito Sambista, Negabi e Cristiano Negão. Os ingressos podem ser adquiridos no Gugu Lanches ou pelo site www.fasttickets.com.br. Os preços variam de R$ 30 pista no primeiro lote a R$ 80, o camarote open bar. Maiores informações no telefone: (67) 99987-6454.

Boletim médico

O cantor Arlindo Cruz, que está internado em estado grave desde a última sexta-feira (17) quando sofreu um AVC, já respira de modo espontâneo, após ter passado por uma traqueostomia, segundo o boletim médico divulgado nessa quarta-feira (22). O artista segue sendo acompanhado por especialistas em um Centro Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul, do Rio.

"O cantor Arlindo Cruz segue internado no CTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ontem (21/03), a equipe médica fez uma traqueostomia no pacientee o procedimento foi realizado sem intercorrências. A sedação vem sendo reduzida e o cantor já está respirando de modo espontâneo, além de abrir os olhos aos estímulos cerebrais. Houve progressos nos últimos dias, mas o quadro de saúde ainda é considerado grave e não há previsão de alta", diz o boletim médico, na íntegra.

?Serviço:

Arlindinho e Neguinho da Beija Flor

Local: Jeremias

Data: 25 de março

ingressos:

Pista - 1º Lote - R$30,00

Camarote OPEN BAR - 1º Lote - R$80,00

Posto de vendas: Gugu Lanches ou pelo site www.fasttickets.com.br

Informações: 67 99987-6454

