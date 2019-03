Ariana Grande estreia turnê 'Sweetener' com tributo a Mac Miller

A estreia de Sweetener Tour, a nova turnê mundial de Ariana Grande, começou com emoções logo na primeira apresentação, realizada na última segunda-feira, 18, em Albany, Nova York. De acordo com fãs da cantora, algumas músicas de Mac Miller foram tocadas antes do início do show.

"Eles estão tocando Mac enquanto esperamos por Ariana", escreveu um dos presentes no primeiro show da turnê. Em outro tuíte, uma fã demonstrou estar emocionada: "Ariana Grande está tocando Mac Miller antes de sua música de abertura da turnê Sweetener agora mesmo e meu coração não consegue aguentar, muitas lágrimas".

A cantora abriu o show com a música Raindrops, que muitos especulam ter sido escrita após o término com o rapper.

Mac Miller e Ariana Grande namoraram por dois anos e terminaram o relacionamento em maio de 2018. Em setembro do mesmo ano, Miller foi encontrado morto em sua casa após uma overdose acidental.