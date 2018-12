Ariana Grande cobre tatuagem sobre Pete Davidson e faz homenagem a Mac Miller

Após o lançamento do clipe de Thank U, Next e dos bastidores de gravação, um detalhe não passou despercebido para os fãs de Ariana Grande. A cantora cobriu uma tatuagem feita meses atrás em homenagem ao pai do seu ex-noivo, Pete Davidson. Os números 8418 faziam referência ao cadastro que ele tinha no corpo de bombeiros antes de morrer no resgate às vítimas do atentado de 11 de setembro, em Nova York.

Ariana decidiu cobrir a tatuagem com outra homenagem, dessa vez ao seu ex-namorado Mac Miller, que morreu de overdose em setembro. A palavra "Myron" está tatuada na parte da frente do tornozelo da cantora e fica visível no primeiro vídeo de bastidores da canção recém-lançada. Apesar de ainda não ter comentado a nova tatuagem, os fãs imediatamente associaram Myron ao nome do cachorro de Mac Miller, que Ariana adotou logo após a morte do rapper.

