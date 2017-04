Ariana Grande usou seu Twitter para anunciar que voltará ao Brasil! Serão dois shows, dia 29 de junho no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, e em São Paulo, em 1º de julho, no Allianz Parque. As apresentações são parte da turnê Dangerous Woman.

Em português, a cantora escreveu que está 'louca de saudade'. "Brasil, estou ansiosa para ver vocês logo em dois show no Rio e em São Paulo", escreveu. As informações de vendas de ingresso estarão disponíveis em breve, de acordo com a cantora.

