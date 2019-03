Ariana Grande altera tatuagem em homenagem ao ex-noivo, Pete Davidson

A cantora Ariana Grande mostrou o resultado de uma nova tatuagem que fez no último domingo, 18. O desenho traz uma planta com folhas, sendo que uma delas encobre justamente uma tatuagem que havia feito em homenagem a seu ex-noivo Pete Davidson.

A tatuagem original trazia a palavra "Always" "Sempre", em inglês. "Não estou cobrindo a tatuagem, apenas evoluindo", escreveu em seu Instagram.

Ariana já havia mexido em outra tatuagem. Em dezembro, ela havia coberto os números 8418, que faziam referência ao cadastro do pai de Pete no corpo de bombeiros antes de morrer durante o resgate às vítimas do 11 de setembro. Pete Davidson também já havia coberto uma tatuagem que fez para Ariana Grande em sua nuca.

