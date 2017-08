O Arcade Fire confirmou dois shows no Brasil em dezembro de 2017 - as informações apareceram no site da Livepass, empresa de venda de ingressos.

Os shows ocorrem no dia 8 de dezembro, no Rio (Jeunesse Arena), e 9 de dezembro, na Arena Anhembi, em São Paulo.

Os ingressos no Rio vão de R$260 a R$390, e em São Paulo de R$260 a R$520, e começam a ser vendidos na segunda-feira, 7 (para clientes Ourocard do Banco do Brasil), e quinta, 10, para o público em geral.

