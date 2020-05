Atriz campo-grandense Aracy Balabanian segue internada e testa negativo para covid-19

Os médicos disseram que Aracy segue com o quadro de falta de ar - Foto: Reprodução

Aracy Balabanian, de 80 anos, continua internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, na capital do Rio de Janeiro. A atriz foi hospitalizada na segunda-feira, 25, com insuficiência respiratória, sintoma grave da covid-19.

Em boletim enviado ao E+, os médicos disseram que Aracy segue com o quadro de falta de ar, mas testou negativo para o novo coronavírus. Sem dar detalhes, não informaram previsão de alta e destacaram que "o estado de saúde dela inspira cuidados".

Entre os papéis memoráveis de Aracy nas novelas da Globo estão Dona Armênia, das novelas Rainha da Sucata (1990) e Deus Nos Acuda (1992), e a matriarca italiana Filomena, de A Próxima Vítima (1995).