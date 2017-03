'Aquarius' leva prêmio internacional do Festival de Cinema de Cartagena

"Aquarius", filme de Kleber Mendonça Filho, continua sua impressionante carreira internacional: nesta segunda-feira, 6, a produção bateu outros filmes consagrados como "Elle" e "Eu Não Sou Seu Negro" e venceu o prêmio da competição internacional do Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias, na Colômbia.

O festival é o mais antigo do gênero na América Latina, e outorga as estatuetas chamadas "Indias Catalinas". Segundo Mendonça Filho, "Aquarius" estreia na Colômbia na próxima semana.

O filme já foi distribuído para mais de 65 países e estreou nos cinemas americanos em outubro de 2016 com boa acolhida da maioria dos críticos. "Aquarius" também foi indicado ao César de melhor filme estrangeiro, o Oscar do cinema francês, mas perdeu a disputa para "Eu, Daniel Blake", de Ken Loach.

Além da excelente acolhida crítica, uma polêmica envolveu o filme no fim do ano passado, quando uma comissão selecionada pelo Ministério da Cultura resolveu não inscrevê-lo na disputa para o Oscar de melhor filme estrangeiro. A estatueta ficou com o iraniano "O Apartamento", de Asghar Farhadi.

