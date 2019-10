Apresentador da Globo assume relacionamento com soldado da Força Nacional

O Jornal Nacional completa 50 anos em 2019 - a primeira edição foi ao ar em 1º de setembro de 1969. Pensando na representatividade brasileira, a Rede Globo anunciou, em julho, a escalação de 27 apresentadores da emissora de todo o País e que participam do jornal. Cada Estado tem um jornalista como representante na bancada aos sábados.

Além das homenagens preparadas especialmente para a data, a atração tem feito história. Em fevereiro deste ano, Maria Júlia Coutinho estreou como a primeira negra a estar na bancada do JN. "Quero que isso não seja notícia daqui a um tempo", declarou Maju na ocasião.

No dia 9 de novembro, o Jornal Nacional terá no comando Matheus Ribeiro, apresentador da TV Anhanguera em Goiás, afiliada da Rede Globo. O jornalista assumiu, publicamente, um relacionamento com Yuri Piazzarollo, integrante da Força Nacional de Segurança.

No perfil oficial no Instagram, o apresentador publicou uma foto ao lado do companheiro. "Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só", diz a legenda da imagem que foi republicada da página de Yuri.

Muitos seguidores de Matheus Ribeiro parabenizaram o casal. Outras mensagens, no entanto, são mais agressivas e misturam religião com intolerância. "Deus não abençoa esse tipo de união", escreveu um internauta. Porém, o jornalista respondeu: "Cada um acredita no Deus que quiser, né? O meu está de boa", concluiu.