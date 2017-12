Apresentações culturais da Reme emocionam o público na Cidade do Natal

20171209_173736

Apresentações de corais, teatro e da Orquestra de Corda Pantaneira Urbana da Rede Municipal de Ensino (Reme) marcaram o primeiro final de semana da programação artística da Cidade do Natal, localizada nos altos da Avenida Afonso Pena.

Com a presença da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, alunos integrantes dos projetos de música e teatro, oferecidos pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac) da Secretaria Municipal de Educação (Semed) levaram ao palco um repertório recheado de canções natalinas e regionais, que emocionou o público presente.

No sábado, as primeiras apresentações ficaram por conta do coral dos alunos da Escola Municipal “Professora Oneida Ramos”. Ensaiado pela professora Patrícia Cassimiro Valhantes , o grupo, formado por 30 crianças e integrantes da comunidade escolar, cantou músicas populares e alusivas à época do ano.

Felizes com a oportunidade de subirem ao palco, as amigas do 6º ano da Escola Municipal Emanuele Cristine Sales de Lima e Júlia Beatriz dos Santos Benedito elogiaram a professora regente Patrícia Valhantes e disseram estar orgulhosas do resultado da apresentação.

“Adoro a professora. Ela sempre nos ajudou muito com exercícios vocais. Acho importante estas aulas na escola porque ajuda as crianças que gostam de cantar, a aprender as técnicas”, destacou Emanuele, que há mais de um ano pratica canto no coral.

Já a amiga Júlia é novata no grupo, mas não esconde a paixão pela música, amor herdado do pai, que é instrumentista. “Fiquei nervosa, mas gostei porque minha família me apoia. Antes eu era tímida e cm estas aulas aprendi a em fazer mais amigos”, contou.

A participação dos alunos da Reme no sábado terminou com a peça “Uma Noite de Natal”, dirigida pelo professor Agenor Age. Encenada por 15 alunos da Escola Municipal Irene Szukala, a peça falou sobre o primeiro amor e a força interior que nos move a conquistar os sonhos.

“Misturei cenas de Romeu e Julieta com uma trilha sonora de clássicos infantis da MPB. A ideia era criar um enredo com personagens modernos e que não tivesse cunho religiosa, mas passasse valores importantes que devemos cultivar”, explicou o professor.

Música clássica

Já no domingo foi a vez do repertório erudito da Orquestra de Corda Pantaneira Urbana da Reme mostrar o talento dos alunos das escolas “Danda Nunes”, “Senador Rachid Saldanha Derzi” e “Elpídio Reis”. Formada por 25 crianças, que desde abril participam do projeto coordenado pelo professor e músico Marcos Assunção, a orquestra, composta por instrumentos como clarinete, violino, violoncelo, bandolim, clarinete, baixo acústico e viola caipira, mesclou canções de Natal com clássicos regionais, como “Tocando

em frente”, que ganhou um arranjo especial para a apresentação.

Para Marcos Assunção foi uma experiência ímpar trabalhar o repertório erudito com as crianças. “Este projeto é um resgate da cultura regional e a oportunidade de apresentar instrumentos ligados à música clássica. Para nós é um desafio competir com a tecnologia de hoje, mas no fundo, todo ser humano quer apresentar algo criado por ele próprio, destacou o professor.

Para a diretora-adjunta da escola “Danda Nunes”, Aletéia Batistella, o projeto vai além de revelar talentos. “Ele transformou a vida dessa crianças, contribuindo com a disciplina e senso de responsabilidade”, disse

A manicure Ivone Batista Gomes concorda. Tia do aluno Natan Ornevo de Paula, do 6º ano, e que toca violino no grupo, ela conta que o menino ficou mais responsável e não perde um ensaio, que acontece aos sábados. “É um orgulho muito grande ver esta mudança. A orquestra representa para eles a possibilidade de ter os sonhos realizados porque antes tudo isso era muito distante”, completou.

O próprio Natan admite a mudança em sua vida escolar. “Sinto que amadureci muito. Agradeço a diretora da escola que me incentivou. No começo achei que não conseguiria aprender, mas logo aprendi e hoje tenho orgulho de representar nossa escola”, pontuou.

O professor Rafael Ortega, responsável pelo coral da escola “Ione Catarina”, que acompanhou a orquestra, enfatizou que a participação dos pais foi fundamental para o sucesso do grupo. “Agradecemos muito essa parceria. As famílias não mediram esforços para que seus filhos estivesse aqui hoje e isso não tem preço porque é a valorização do trabalho de todos nós”, afirmou.

A secretária de Educação, Elza Fernandes destacou a importância do apoio da atual gestão em investir nos projetos culturais desenvolvidos nas unidades escolares. “Estas atividades enriquecem o currículo dos alunos e auxiliam no aprendizado global da criança. Foi muito emocionante ver o comprometimento e a dedicação de todos os profissionais envolvidos”, concluiu.