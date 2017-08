Apresentação da Orquestra Sinfônica de Campo Grande é remarcada para quinta-feira

Em respeito a morte do ex-governador de Mato Grosso do Sul Pedro Pedrossian, o concerto que marca o retorno da Orquestra Sinfônica de Campo Grande não ocorrerá mais na noite desta quarta-feira, dia 22. O evento foi remarcado para quinta-feira, dia 24, com dois horários de apresentação; o primeiro às 19h30 e outro às 21 horas, no Teatro Glauce Rocha.

A entrada será gratuita para os dois horários de apresentação. Os ingressos numerados distribuídos para a data de hoje continuam válidos para o dia 24 de agosto. Convites para a sessão das 21 horas precisam se retirados com uma hora de antecedência no próprio teatro.

Neste espetáculo, que também celebrará os 118 anos de Campo Grande, os músicos pretendem impactar o público com trilhas de filmes como Piratas do Caribe, Crepúsculo e Rei Leão. Composições do violinista italiano Antônio Vivaldi, do maestro Vittorio Monti, do músico alemão Johannes Brahms e do talentoso Wolfgang Amadeus Mozart, nascido na Áustria, vão dar o tom maior no evento.

O concerto é organizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com o Movimento Concerto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

